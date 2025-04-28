Германия будет поддерживать Украину, даже если США остановят поставки оружия, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия и дальше будет поставлять оружие Украине. Это будет происходить, даже если Соединенные Штаты прекратят свою помощь.

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Об этом он сказал в интервью Tagesschau. Борис Писториус подчеркнул, что поддержка Украины – это также вопрос нашей безопасности и мира в Европе.

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину, даже если только на больших частях, это будет максимальная угроза для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", – сказал он.

Писториус также отметил, что путь к миру может включать территориальные уступки со стороны Украины и "Украина об этом знает". По его словам, "территориальные границы" должны быть пропорциональны будущим гарантиям безопасности для Украины.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что Чехия сможет до сентября 2025 года ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы".

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сказала, что Украина уже получила от ЕС более миллиона снарядов. Есть возможность увеличить количество заказанных и переданных артиллерийских боеприпасов до 2 млн до конца 2025 года.

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