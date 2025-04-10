'Украина уже получила от ЕС более миллиона снарядов': Каллас озвучила планы на 2025 год

Украина уже получила от Европейского Союза более миллиона снарядов для применения на фронте против российских оккупационных войск. В ЕС считают возможным увеличить количество заказанных и переданных артиллерийских боеприпасов до 2 млн до конца 2025 года.

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Об этом сказала верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в среду, 9 апреля. По ее словам, ЕС и страны-члены могут добиться этого результата.

"С тех пор, как мы начали диалог со странами-членами, Украина уже получила более миллиона снарядов – в виде заказов или обещаний. Я продолжу работу над тем, чтобы мы в этом году вышли на показатель в 2 млн", – сказала Каллас.

В начале февраля 2025 стало известно, что в этом году правительство Чехии будет организовывать новую закупку боеприпасов для Украины. Страна сейчас изучает возможные способы финансирования данной инициативы.

По словам министра иностранных дел Яна Липавского, в мире еще достаточно боеприпасов, которые можно было бы закупить. И если многие страны Европы присоединятся, можно многого достичь для Украины.

Недавно Липовский заявил, что Чехия сможет ежемесячно поставлять боеприпасы для Сил обороны Украины только до сентября 2025 года. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы". Министр сказал, что в 2024 году ВСУ было передано 1,5 миллиона боеприпасов, треть из них – боеприпасы калибров 155 и 152 миллиметра.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС предложили создать фонд для военной помощи Украине суммой 20-40 млрд евро. Чтобы избежать вето со стороны Венгрии, систематически выступающей против оказания военной поддержки Украине, пожертвования в фонд будут добровольными.

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