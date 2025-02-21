1. Мета Трампа.

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Примусити до укладання угоди на його умовах та під його особисті гарантії на період його чотирирічного терміну.

2. Цільова аудиторія.

Політика Трампа спрямована на прихильників ізоляціонізму, яка завжди має значну підтримку серед громадян США, тому Трамп використовує гасла про скорочення витрат, боротьбу з корупцією та отримання економічних здобутків від зовнішньої політики.

3. Який план миру хоче встановити Трамп?

Насправді, ніякого плану миру Трамп досі не заявив. Це свідчить про те, що Трамп намагається укласти мир швидко, як брокер на біржі, і тому не звертає уваги на деталі. Тобто, відносно війни в Україні, ідея Трампа, судячи з усього, полягає у фіксації лінії розмежування як діючої лінії фронту. Така кавалерийська атака замість системного рішення не означає довготривалого миру.

4. Навіщо така інформаційні агресія?

Дискредитація Зеленського та навмисно хамовитий тон - щоб уникнути особистого спілкування та перевести стосунки з рівня особистої відповідальності на рівень особистих емоцій. Таку маніпуляцію і звинувачення своїх критиків у особистій неприязні зазвичай використовує сам Зеленський, щоб уникати діалогу в Україні. Хочеш спілкуватись - виконуй мої умови, дає зрозуміти Трамп.

5. Чи обмежив Трамп зараз реальну допомогу Україні?

Ні. На даний момент, усі діючі програми військової допомоги продовжують працювати, але не ухвалюються нові програми. Це говорить про те, що Трамп намагається уникнути на даний момент фактичного розриву та вплинути в першу чергу інформаційно. Але погрози щодо обмеження допомоги почали лунати серед керівництва США і це потребує комплексної реакції від України.

6. Чи може Україна вплинути на Трампа та змусити його змінити свою позицію?

Так. Трамп є президентом країни, де нема телемарафону, і влада змушена реагувати на критику ЗМІ та громадянського суспільства, влада має бути гнучкою. Щодо війни в Ізраїлі, наприклад, ізоляціонізм не працює - Трамп не висуває звинувачень щодо розкрадання фінансової допомоги, не вимагає поступок, а навпаки, посилює постачання озброєння та фінансування.

7. Що має робити українська влада?

По-перше, президент України має показати, що він не диктатор, і він має підтримку у державі завдяки стратегії, яку схвалює більшість народу та його представників. Напередодні вторгнення РФ Зеленський зібрав лідерів парламентських фракцій, щоб заручитись підтримкою та сформувати спільну позицію. Зараз Зеленський над цим не працює і це значно послаблює авторитет України. Так, треба в цьому питання діяти спільно з опозицією (але не ОПЗЖ).

По-друге, Верховний головнокомандувач має в такий час звернутись до захисників України, і заявити про негайні кроки щодо посилення обороноздатності. Потрібно посилити довіру до Ставки Верховного головнокомандувача та керівництва сил оборони з боку командирів бригад та батальйонів у зв'язку з важкою ситуацією на фронті та у політиці. Усі наявні фінансові ресурси держави мають бути спрямовані не на популізм, а на фінансування армії, яка б'ється у критичному стані. Вкотре звертаю увагу на провал програми забезпечення дронами, усі кращі за результатами бойової роботи частини дронів повинні отримати хоча б мінімальне фінансування дронів та боєприпасів. Вчорашня заява МО щодо обсягів фінансування fpv не є комплексним рішенням, буду писати про це пізніше.

По-третє, звинувачення в обмеженні свободи слова та диктатурі мають бути спростовані шляхом проведення Ради по захисту свободи слова при президенті, скасуванням ганебного телемарафону, і проведенням прес-конференції з українськими журналістами. І хоча б один раз президент має спробувати відповідати чесно, ввічливо і без хамства, і дати журналістам чітке роз'яснення своєї позиції.

По-четверте, звинувачення у корупції треба спростувати припиненням спроб дискредитивувати громадських антикорупційних організації та журналістів, і звільнити хоча б найбільш одіозних корупційних діячів типу Камишина та Сметаніна в оборонній сфері. Показати, що хоч і є проблеми, але буде реакція.

По-п'яте, для роботи над заявами президента щодо зовнішньої політики мають бути залучені професійні дипломати, бо тексти, які пишуть Зеленському Єрмак та Литвин у відповідь на звинувачення Трампа, що рейтинг у Зеленського не маленький, а великий, це якийсь просто дитячий садок, і повне нерозуміння ситуації. Потрібно відповідати не за себе, а за державу, підкреслювати, що позиція президента грунтується на позиції державних інституцій та суспільства.

По-шосте, потрібна стратегія донесення своєї позиції у ЗМІ США, виступи громадянського суспільства на підтримку України, потрібні люди, які вміють слухати не себе, а інших, і вміють працювати з громадською думкою. Потрібне роз'яснення для виборців США про наслідки руйнування допомоги Україні, потрібна мобілізація усіх активних прибічників України.

У мене нема сумнівів, що навіть під таким тиском Україна може зміцнитися, згуртуватись, та стати сильніше. І воля і свідомість і ресурси у нашого народу є. Ми маємо усі можливості виграти війну за незалежність та захистити існування української нації.