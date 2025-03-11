Атака на нефтепровод 'Дружба' остановила поставки нефти в Венгрию: Сийярто призвал к миру между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через нефтепровод "Дружба" из России в Венгрию остановлены из-за атаки украинских БПЛА на измерительную станцию в РФ. Он призвал Украину не атаковать "энергетическую инфраструктуру Венгрии", поскольку Будапешт "не несет ответственности за войну".

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Соответствующее видеообращение Сиярто обнародовал на своей официальной странице Facebook. По его словам, Венгрия получила информацию от минэнергетики РФ и сейчас ведутся ремонтные работы.

Венгерский министр заявил, что поставки нефти в Венгрию – это "вопрос суверенитета" страны.

"Еврокомиссия дала гарантию, что атаки на энергетическую инфраструктуру Венгрии не будет. К сожалению, это уже в очередной раз, когда гарантия Еврокомиссии была нарушена. Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру Венгрии. Венгрия не несет ответственности за войну между Россией и Украиной", – сказал Сиярто.

Он также призвал к "миру" между РФ и Украиной, и выразил надежду, что "усилия" президента США Дональда Трампа "на этой неделе будут успешными".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 марта в РФ пожаловались на массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье. Россияне утверждали, что рой дронов вызвал взрывы в разных районах столицы страны-агрессора.

В минобороны РФ отчитались о якобы 337 сбитых БПЛА, всего были атакованы десять регионов.

По данным росСМИ, в Серпухове под Москвой из-за атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе, поврежден по меньшей мере один резервуар для топлива, однако российские власти умолчали о последствиях атаки.

В результате зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского НПЗ, заявили в Генштабе ВСУ. Операция была проведена подразделениями Сил беспилотных систем и Сил спецопераций ВСУ, СБУ и ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Напомним, во вторник в Джидде, Саудовская Аравия, состоялись переговоры США и Украины. Среди центральных тем встречи – соглашение о прекращении войны с РФ и развитие двусторонних отношений.

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