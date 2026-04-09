'Асимметрия сил': Волкер рассказал о сотрудничестве Украины и Саудовской Аравии и жалобе Рубио

Американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что Украина сотрудничает со странами Ближнего Востока в сфере противодействия беспилотникам, в частности делится опытом по созданию дешевых средств борьбы с дронами. Это явно вызвало недовольство в Белом доме и государственный секретарь США Марко Рубио даже звонил в королевство упрекнуть саудовцев за подписание оборонных соглашений с Украиной.

Об этом Волкер рассказал в интервью проекту Frontline. Дипломат прокомментировал действия Рубио.

По словам дипломата, Марко Рубио звонил руководству Саудовской Аравии, чтобы выразить недовольство из-за заключения оборонного соглашения с Украиной. Волкер назвал такую реакцию странной.

"Насколько я знаю, государственный секретарь Рубио позвонил в Королевство Саудовская Аравия, чтобы пожаловаться на то, что они заключили двустороннее оборонное соглашение с Украиной, что, по его мнению, является несколько возмутительным. Зачем тебе жаловаться?", – удивился Волкер.

Асимметрия сил

Бывший спецпредставитель объяснил, что проблема заключается в так называемой асимметрии сил в современной войне. По его словам, Иран и Россия, сотрудничая между собой, смогли наладить производство большого количества относительно дешевых беспилотников, которые могут наносить значительный ущерб.

"А наши средства для уничтожения этих дронов очень и очень дорогие. И ОАЭ, и Саудовская Аравия это увидели. Знаете, вы не можете постоянно сбивать дроны стоимостью $30 тысяч ракетами, стоимостью $1 млн. Это не сработает в долгосрочной перспективе", – подчеркнул дипломат.

Именно поэтому, по его словам, Украина была вынуждена искать другие решения. Волкер отметил, что украинские специалисты начали разрабатывать относительно дешевые беспилотники, способные эффективно противодействовать вражеским дронам и по состоянию на сейчас у Киева есть большой опыт в этой сфере.

Он добавил, что этот опыт вызвал интерес в странах Персидского залива, в частности в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовской Аравии, которые столкнулись с реалиями современной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Волкера, обмен такими технологиями является полезным и для западных партнеров. Он подчеркнул,что США также стоит учиться у Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит на Ближний Восток и достиг договоренностей со странами региона. Речь идет о сотрудничестве в сфере безопасности, оборонного производства и энергетики с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и другими государствами.

