Столица Армении переживает дни активизации антиправительственной протестной активности. Для Еревана времен правительства Пашиняна подобный вызов не является чем-то экстраординарным. После "осенней войны" 2020 года оппозиционные и псевдооппозиционные силы перманентно выносят на повестку дня темы отставки правительства ради организации реванша за Нагорный Карабах. Но успехами в данном почине не отличаются. Одно дело куролесить в районе правительственного квартала, озвучивая воинственные лозунги, а совершенно иное – отстаивать интересы страны в арцахских окопах.

Потому беспорядки в Ереване, возникшие после фактической капитуляции карабахских сепаратистов, рассматриваются населением как банальная борьба обанкротившегося карабахского клана за власть. Никто не верит в никакие "Национальные комитеты", которые после свержения правительства поведут войну до победного конца. Армяне прекрасно осознают горькую действительность: у реваншистов нет военного и людского ресурса для войны. На международном уровне сепаратистский проект "НКР" существовал лишь при подпитке из Москвы, также как "ПМР", "РЮО" или "ДНР". Все это подрывные активности российских спецслужб, которые везде преследуют одинаковую цель: разрушение государственности стран-мишеней.

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Еще в прошлом году стало очевидно, что Москва полностью слила Нагорный Карабах. Премьер Пашинян неоднократно взывал к Путину о помощи, в т.ч. поднимал вопрос задействования механизмов ОДКБ. Ст. 4 "Договора о коллективной безопасности" гласит: агрессия против одной из стран-членов ОДКБ означает агрессию против всех, как в ст.5 договора НАТО. Страна, подвергшаяся внешней агрессии, может обратиться к ОДКБ с просьбой о помощи, в том числе и военной, и союзницы обязаны такую помощь ей оказать. Однако ни Россия, ни другие члены ОДКБ Армении её так и не оказали. По существу армян просто кинули, а потому Пашинян, убедившись в бесполезности ОДКБ, взял курс на выход страны из мертвой структуры. Ереван начал налаживать контакты с США и другими странами НАТО в поисках альтернатив российской беспомощности.

В Кремле, на фоне текущих событий в Карабахе, приняли решение запустить сценарий государственного переворота в Армении. Да, то что путинцы с пеной у рта критикуют, они сами не брезгуют применять против неугодных правителей.Хорошо известно: армянский политикум и силовые ведомства нашпигованы российской агентурой, которая используется для хаотизации страны.

Ударная сила россиян – карабахский клан, который потеряв кормовую базу на азербайджанской территории, переключается на агрессию против армянского народа. В недрах российских спецслужб разработан план госпереворота. После раскачки трех последних дней ожидается переход российской агентуры к тактике силовых вооруженных провокаций с людскими жертвами. Ответственность на себя возьмут местные псевдопатриоты, жаждущие реванша. Далее запланировано увеличение числа провокаций, новые волны беспорядков и погромов, и конечно же штурмы и захваты зданий госучреждений.

После этого карабахский клан и российская агентура провозгласят свержение Пашиняна, а себя объявят "временным правительством национального возрождения". Параллельно, для сокрытия концов, по линии ГРУ будут проведены провокации против посольства РФ в Армении и засветятся антироссийские демонстранты, так сказать для отвода глаз.

Для Кремля жизненно важно поставить своих марионеток в Ереване, ведь на кону не только имидж Путина, судьба ОДКБ, военное присутствие в Армении, но вообще двухсотлетнее российское доминирование на Кавказе. Похоже, что великий геополитик Путин со своими "стратегами" полностью потерпел крах, а потому схватка за власть над армянами станет крайне ожесточенной.