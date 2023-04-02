Армения пообещала Путину не выдавать его суду в Гааге

В Ереване заявили, что не планируют арестовывать и передавать суд в Гааге российского диктатора Владимира Путина. По мнению армянских властей, ратификация Римского устава "имела совсем другие цели".

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Об этом заявил вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян в интервью агентству "Арменпресс". В частности выразил убеждение, что Римский устав Армении нужен для борьбы с Азербайджаном, "а не для защиты международного права".

По его словам, решение ратифицировать документ, на основе которого действует Международный уголовный суд, власти Армении приняли еще в декабре 2022 года. Ереван намерен использовать этот инструмент международных отношений в своем противостоянии с Азербайджаном.

Политик добавил, что Конституционный суд Армении начал изучать правомочие ратификации Устава тогда же в декабре. Тот факт, что окончательное их решение о ратификации Устава совпало с решением МКС выдать ордер на арест Путина, в Ереване считают случайностью.

"Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в одном вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте" , – высказался Аршакян.

Также он подчеркнул, что власти Армении не намерены и не желают арестовывать Путина, если тот пожелает посетить их страну. Политик отметил, что накануне Ереван подписал с другим государством договор о том, что Римский устав не повлияет на их двусторонние отношения. Такой же договор может быть подписан с РФ.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – подытожил Аршакян.

Вместе с тем Армения продолжает дистанцироваться от страны-агрессора России и Организации договора о коллективной безопасности – военно-политического блока во главе с РФ. Страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии тоже заявили, что не будут арестовывать Путина, если он приедет в страну. Власти в Будапеште считают, что выдача ордера на арест главы РФ якобы ведет к "дальнейшей эскалации".

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