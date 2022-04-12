Арахамия ответил Путину на упреки о переговорах: Украина не меняла позиции

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия ответил на упреки президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что Киев якобы отошел от стамбульских договоренностей. Он подчеркнул, что Украина не меняла позиции.

На своем канале в Telegram 12 апреля Арахамия отметил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике.

По словам Арахамии, переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

"Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", – написал народный депутат.

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Напомним: 12 апреля Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной, поскольку Киев якобы отошел от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Сейчас, по его мнению, лучше для переговоров подходит Беларусь.

Рашистский диктатор добавил, что якобы получил информацию о том, что "украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей пока не знает.

В то же время, накануне, 11 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной, хотя якобы Украина часто меняет свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Путина о тупике в переговорах с Украиной. По его словам, переговоры проходят крайне тяжело, а Россия публично давит на процесс