"Америка не ищет альтернативы поддержке Украины": Зеленский объяснил заявление Трампа по освобождению территорий
Президент Владимир Зеленский объяснил позицию США относительно заявления Дональда Трампа об освобождении украинских территорий. Он подчеркнул, что Вашингтон остается преданным поддержке Киева.
Об этом глава государства сказал в субботу, отвечая на вопрос OBOZ.UA. По словам Зеленского, Соединенные Штаты четко понимают, что Россия не выполняет своих обещаний и использует дипломатию лишь для затягивания времени.
"Американская сторона видит: россияне говорят одно, но потом не идут на договоренности. Важно, что это в США осознали", – подчеркнул президент.
Он отметил, что в случае отсутствия позитивных сигналов от Москвы американцы готовы усиливать поддержку Украины, в частности в сфере вооружения.
"Поэтому если в дипломатии они не видят на сегодня, соответственно, обратных положительных сигналов от россиян, они готовы усиливаться в другом направлении. Если это другое направление украинские возможности по оружию, мы за это благодарны", – сказал глава государства.
При этом глава государства подчеркнул, что Украина не выбирала войну и всегда будет отдавать предпочтение дипломатии.
"Если Америка завтра сможет посадить Путина за стол переговоров и завершить войну – это приоритет. Но очень важно понимать, что делать, если этого не удастся достичь", – отметил он.
Зеленский подытожил, что Соединенные Штаты не ищут "никакой альтернативы" поддержке Украины и остаются на ее стороне.
Дополняется...