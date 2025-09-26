'Экономика России катится в ад': Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине

Экономика Российской Федерации сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается, катится в ад. Украина прекрасно справляется с тем, чтобы остановить эту огромную армию.

Такое неожиданное заявление во время общения с журналистами в Белом доме сделал президент США Дональд Трамп. В частности, он вновь подчеркнул, что "эта война должна закончиться" и поставил под сомнение успехи Путина в Украине

"Россияне бомбят все подряд. Они захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле они теряют часть территории. Этой войне следует завершиться. Если бы это была наша война, мы бы закончили ее за неделю", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия потратила миллионы долларов и потеряла огромное количество солдат в войне против Украины, но так и не достигла существенных территориальных успехов. Он подчеркнул, что Кремль фактически провалил свои попытки захватить украинские земли.

Кроме того, он обратился к турецкому президенту с призывом не покупать российские энергоносители, пока Кремль продолжает агрессию против Украины. "Лучшее, что он может сделать – это отказаться от нефти и газа из России", – подчеркнул президент Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и допустил, что Украина может вернуть оккупированные территории. Американский лидер отметил, что РФ ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю. Зеленский отреагировал на слова Трампа, назвав их "очень позитивным сигналом".

