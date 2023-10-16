Следует напомнить. Единственный шанс россии одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем кремль успешно занимался последние десятилетия – делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю. Благодаря активной деятельности украинских силовых структур, в последние годы была проведена самая масштабная чистка российской агентуры. Но россия и дальше будет пытаться на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых.

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Нині за всіма ознаками фсб рф робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації.

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Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися.

Українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".