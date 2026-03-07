'Агрессия не победит': в ЕС отреагировали на массированную атаку РФ по Украине

В ночь на субботу, 7 марта, российская армия массированно атаковала ракетами и дронами Украину. В результате ударов есть много жертв и раненых, на что в очередной раз обратили внимание в Европейском Союзе.

OBOZ.UA собрал реакции европейских политиков, которые осудили очередное российское вероломство.

Реакция стран Европы

Президент Молдовы Майя Санду назвала российскую атаку украинской инфраструктуры военным преступлением, подчеркнув, что Кишинев осуждает удары по украинским городам.

"Международное сообщество должно сосредоточиться на Украине. Сейчас не время колебаться", — написала она в Twitter.

В то же время президент Европейского Совета Антониу Кошта в Twitter охарактеризовал неприемлемыми системные удары по гражданским, а обстрелы объектов энергетики — "циничной попыткой терроризировать народ Украины". Он указал, что ЕС поддерживает Украину и вместе с другими партнерами будет и дальше поддерживать восстановление и защиту украинской энергетической инфраструктуры.

"Российская агрессия не победит. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины", — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал удары оккупантов по энергетике и попадание российской ракеты в жилую многоэтажку в Харькове, где погибли восемь взрослых и двое детей. Политик отметил, что своими массовыми атаками Москва стремится сломать устойчивость украинцев, уничтожить энергетику и теплоснабжение, подчеркнув, что "цинизм россиян поражает".

"В саму ночь открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года Россия "празднует" свое возвращение, запуская ракеты по Украине, как фейерверки. Напоминание Международному паралимпийскому комитету: это государство, которое вы решили приветствовать с возвращением — вознаграждая агрессию, пока она продолжается в режиме реального времени", — указал глава МИД Литвы, отметив, что Брюссель и другие партнеры должны ускорить поставки Украине ракет к системам ПВО и предоставить финансовую и техническую поддержку.

Российский обстрел Украины

В ночь на 7 марта российская армия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, применив 19 ракет и почти пятьсот беспилотников. Целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры и железной дороги, повреждения зафиксировали в нескольких областях. Силы ПВО обезвредили 472 цели.

Последствия вражеской атаки фиксируют в Одесской области. Под ударом оказалась инфраструктура двух портов, после попадания загорелись резервуары с маслом, также был поврежден зерновой склад.

Несмотря на разрушения, погибших и раненых в результате этой атаки не зафиксировано.

Кроме того, в ночь на 7 марта одна из российских ракет попала в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки погибли десять человек, среди них двое детей. Еще 15 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском министерстве обороны похвастались результатами террористической атаки по Украине в ночь на 7 марта. Там цинично заявили, о поражении всех предназначенных объектов, видимо, имея в виду удары по Харькову, Одесской области, Краматорску и Киеву, где среди гражданских погибших есть дети.

