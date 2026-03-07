453 дрона и 19 ракет: Зеленский призвал мир ответить на новую варварскую атаку РФ

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину, запустив 19 ракет и почти полтысячи дронов. Били захватчики по энергетике и железной дороге, повреждения зафиксированы в ряде областей – только в Харькове враг убил по меньшей мере семь человек.

Об этом утром заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал международное сообщество ответить на очередной варварский удар Украины.

Что сказал президент

Зеленский показал фотографии с места удара войск РФ по жилой пятиэтажке в Харькове: россияне снесли там баллистической ракетой целый подъезд.

"С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения", – сказал глава государства.

В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью государство-агрессор запустило по украинским городам и селам 19 ракет, почти половина из них, как уточнил президент – баллистические. Также на Украину летели 453 российских дрона, преимущественно "Шахеды".

"Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге на Житомирщине. Зафиксированы повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. Всюду, где необходимо, работают соответствующие службы", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал мир не наблюдать бездейственно за продолжением российского террора против Украины.

"На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отвергла попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать больше защиты для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Украина была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Последствия вражеских ударов и, в частности, попадания по инфраструктуре, зафиксированы в ряде областей. Сообщается о раненых и погибших, в частности, в Харькове: там в Харькове российская ракета попала в многоэтажку и убила 7 человек. Среди жертв по состоянию на 9 часов утра было известно о двух детях.

