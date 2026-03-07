В РФ похвастались, что били высокоточным оружием по гражданским украинцам

В российском министерстве обороны похвастались результатами террористической атаки по Украине в ночь на 7 марта. Там цинично заявили, о поражении всех предназначенных объектов, видимо, имея в виду удары по Харькову, Одесской области, Краматорску и Киеву, где среди гражданских погибших есть дети.

Видео дня

По словам российской стороны, все цели "достигнуты". Об этом минобороны РФ заявило в Telegram.

РФ продолжает оправдывать террор

Так, ночной обстрел захватчики назвали ответом на якобы "террористические атаки Украины по гражданским объектам" на территории РФ.

Военные преступники отметили, что российские войска нанесли массированные удары высокоточными ракетами большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам украинского военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуре, обслуживающей Вооруженные силы Украины, и военным аэродромам.

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

Какие на самом деле последствия российской атаки по Украине

В Харькове зафиксирован удар баллистикой по Киевскому району. Как сообщил мэр Игорь Терехов, одна из ракет попала в многоэтажку, есть жертвы и пострадавшие. Среди погибших – двое детей.

В Чугуеве Харьковской области вражеский дрон попал в частный дом, там возник пожар. По словам главы города Галины Минаевой, по меньшей мере двое горожан пострадали.

В Киеве, по словам городского головы Виталия Кличко, зафиксированы последствия вражеских ударов в трех районах: Голосеевском, Деснянском и Днепровском. В результате ударов, ранены трое жителей столицы, один из пострадавших получил помощь на месте, двое госпитализированы.

В Запорожье из-за вражеского обстрела ранен младенец, ребенка доставили в больницу. Также повреждены три многоэтажки и три частных дома.

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате атаки вспыхнули пожары. Кроме того, огонь охватил объекты инфраструктуры. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 марта оккупанты применили 509 средств воздушного удара во время атаки по Украине. Силы ПВО обезвредили 472 цели. Всего захватчики направили 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 14 крылатых ракет "Калибр" и 480 ударных БпЛА различного типа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!