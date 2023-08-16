Адвокаты Порошенко обжалуют решение суда по иску против Антона Геращенко: детали дела

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко заявили, что подадут апелляцию на решение Печерского суда Киева в иске против экс-замглавы МВД Антона Геращенко. Дело касается обвинений Порошенко со стороны Геращенко в якобы причастности к уголовному преследованию активиста Сергея Стерненко.

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Соответствующее заявление прозвучало в марте 2021 года, когда под Офисом президента проходил митинг в поддержку Стерненко, рассказал адвокат Игорь Головань. "Это мероприятие тогда запомнилось поджогом дверей президентского офиса", – цитирует его "5 канал".

Адвокат добавил, что тогда представители правоохранительных органов "не торопились с официальными комментариями и только в конце дня в эфир вышел тогдашний замминистра внутренних дел Антон Геращенко".

"Он (Геращенко. – Ред.) рассказал о каких-то "заказчиках этой акции", которым выгодны беспорядки. По просьбе журналистки назвать конкретные фамилии "организаторов", "провокаторов" Геращенко ответил, что считает заинтересованным лицом Петра Порошенко. И предусмотрительно добавил, что это его субъективное мнение", – сказал Головань.

По его словам, в ходе судебного процесса выяснилось, что тогдашний советник министра внутренних дел высказывал собственные мнения, хотя его приглашали в СМИ для предоставления официального комментария, доказанного в суде защитой Порошенко.

"В судебном процессе мы доказали, что Геращенко был приглашен в эфир "Радио Свобода" именно для предоставления официального комментария и к его должностным обязанностям принадлежало, в частности, взаимодействие со СМИ. Выходит, он использовал рабочее время и официальный статус для распространения собственных политически окрашенных мнений, граничащих с голословными обвинениями в совершении уголовного правонарушения", – сказал Головань.

Он добавил, что МВД не признало слова Геращенко своей официальной позицией.

"Когда же понадобилось ответить за эти слова в суде, МВД быстро открестилось от Антона Геращенко, а тот уже почему-то не был таким категоричным и осторожно подбирал слова. Печерский суд принял сторону МВД и бывшего замминистра. Очевидно, магической фразы "это мое личное мнение было достаточно, чтобы не погружаться в контекст озвученных господином Геращенко обвинений и списать все на "оценочные суждения", – сказал адвокат.

Головань заявил, что защита пятого президента подаст апелляцию на решение суда, "но этот иск стоило подать хотя бы для того, чтобы в очередной раз убедиться, как кардинально меняется тональность властных органов, когда нужно отвечать за свои слова в юридическом процессе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года Геращенко вызвали в Печерский райсуд Киева по иску к нему и МВД. Представители Порошенко потребовали опровержения заявлений о якобы его причастность к акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

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