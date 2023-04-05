Зараз в інформаційному просторі світу дуже багато інформації щодо Китаю, вірніше впливу Китаю на світову політику.Ніхто не сумнівається в тому, що Китай одна із найпотужніших світових країн. В Китаї величезний людський ресурс, потужна армія та ефективна економіка.Китай є ядерною державою.З початком повномасштабного вторгнення регулярних військ рф в Україну - 24 лютого 2022 року, позиція Китаю до кінця не була зрозумілою, хоча ця країна однозначно не була серед інших країн, які засудили агресію путіна і вимагали від нього її припинити.

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Більше того, була і залишається підозра, що путін узгодив з Сі Цзіньпіном план бліцкригу в Україні.

Довгий час офіційний Пекін продовжував займати якусь подвійну позицію, що більше походило на підтримку Путіна, ніж його засудження.В подальшому стало зрозумілим, що позиція Сі Цзіньпіна для путіна є надзвичайно важливою.

Путін усіма засобами добивався союзницьких відносин з Китаєм і намагався перетворити Китай із більш менш нейтрального спостерігача українсько-російської війни, на повномасштабного союзника путіна. Заради цього путін погодився створити для Китаю найбільш вигідні умови в економічній співпраці і в допуску китайців до найважливіших російських технологій, перш за все у військовій сфері.

Така позиція путіна була дуже вигідна Китаю, оскільки давала можливість колосальної експансії китайців на російську територію, що буде мати надзвичайно негативні наслідки для росії, в найближчій перспективі, а також, безумовно, Китай максимально можливими темпами скуповував у росії енергоресурси, ліс, інші природні ресурси, фактично за безцінь.Путін заради союзу з Сі Цзіньпіном був готовий на майже усі вимоги Китаю, навіть погодився за рахунок російського бюджету побудувати нову гілку газогону "Сила Сибіру". Багато хто з великою тривогою чекав візиту Сі Цзіньпіна до москви, який нещодавно відбувся.Не будемо вдаватись в аналіз його результатів, про це багато вже написано, але слід відмітити тільки те, що путін не зміг переконати Сі Цзіньпіна стати його союзником у війні з Україною і почати масовані поставки військової допомоги, перш за все військової техніки, сучасної зброї, боєприпасів.Більше того, путін і Сі Цзіньпін зобов’язалися в ефективний спосіб зменшувати ризики ядерної війни, - "держави, які мають ядерну зброю, повинні утримуватися від розміщення такої зброї за кордоном, а також вивести ядерну зброю, розгорнуту за кордоном".Більше того, путін в результаті переговорів з китайським лідером погодився з його мирним планом щодо врегулювання війни в Україні, яку китайці називали "конфліктом".Але, не встиг Сі Цзіньпін поїхати з росії, як путін зробив несподівану і дуже небезпечну заяву про розміщення на території білорусії тактичної ядерної зброї.Ця заява путіна була, як дощ серед ясного неба, ще раз доказала, що цей міжнародний злочинець здатний до несподіваних і неочікуваних кроків.Розміщення тактичної ядерної зброї в білорусії - це дуже небезпечний виклик світовій безпеці і перш за все виклик Європі і НАТО. Яка мета була цього зухвалого і абсолютно невиправданого кроку путіна?Залякати Україну? - навряд чи, Україну і українців вже нічим путін не налякає.

Залякати Європу і НАТО щоб зменшили підтримку України в цій війні, - для цього немає підстав, адже на території Калінінградської області вже давно є оперативно тактичні комплекси "Іскандер", що здатні нести ядерні боєголовки достатньо великої потужності.Залякати США? Це взагалі нереально. США вже давно не звертають увагу на залякування і продовжують діяти як найбільш щирі друзі України.Але, для чого?

Яка мета такого безвідповідального кроку?

Адже розміщення тактичної ядерної зброї в білорусії вже ніяк не може вплинути на характер українсько-російської війни.Путіна вже ніхто не боїться, ні Україна, ні США, ні Європа, ні НАТО.Більше того, вражає поспішність, з якою путін почав реалізовувати ці свої заяви.

Відомо, що на деякі аеродроми білорусії днями приземлилися декілька літаків АН -124, які, напевно, і доставили ці комплекси.Тобто, путін вирішив не чекати поки будуть побудовані спеціальні склади для зберігання тактичної ядерної зброї, а також поки будуть переобладнані 10 літаків білоруських ВПС під ракети "Іскандер" (з наземного базування в повітряне), а вже почав діяти.Поки що не відомо, чи разом з оперативно тактичними комплексами були доставлені ядерні боєголовки, але тепер путіну, як і будь в чому, вірити не можна. Щоб він не говорив , - то усе неправда.У зв’язку з такими подіями була цікава позиція Китаю, адже путін не просто проігнорував домовленості та офіційні документи, які підписав з Сі Цзіньпіном, а він фактично принизив китайського лідера Великого Сі перед усім світом.Такого приниження в історії Китаю ніколи не було.

Ніхто і ніколи не наважувався принизити лідера великої ядерної країни у такий спосіб. Тобто, путін таким своїм нахабним кроком перекреслив довірительні відносини з Сі Цзіньпіном.Китай миттєво і дуже незадовільно охарактеризував такий непродуманий і небезпечний крок путіна.

Усі офіційні особи Китаю дуже негативно оцінили ці дії та рішення росії. Сі Цзіньпін поки що особисто не коментував такі рішення свого "друга" путіна.Разом з тим, вже видно, що політична позиція Китаю щодо подій в Україні кардинально почала змінюватись.

В офіційній китайській пресі замість "конфлікту", як вони донедавна іменували те, що відбувається в Україні, почали називатися ці події - війною.Це серйозна зміна позиції Китаю.Але, все ж таки, на кого був розрахований цей крок путіна?

Кому путін погрожує тактичною ядерною зброєю?Усі добре знають який путін злопам’ятний.

Він зробив надзвичайно велику ставку на Китай, задовольнив усі забаганки Китаю, а Сі Цзіньпін відмовився від військово-політичного союзу з росією.

Китайський лідер, на якого так розраховував путін, відмовився простягати його руку допомоги.Це його дуже образило.Приймаючи рішення про розміщення ядерної зброї в білорусі, путін тим самим, дав зрозуміти і лідеру Китаю, що й на Тайвані може опинитись така ж ядерна зброя, якщо він не буде дружити з путіним.А це може мати для Китаю і Сі Цзіньпіна особисто, катастрофічні наслідки.Якщо путін так зухвало порушує принцип нерозповсюдження ядерної зброї, то чому інші ядерні країни не можуть вчинити такі ж дії.Це чергова і дуже небезпечна гра путіна.Зараз важливо яким чином Китай буде реагувати на такі зухвалі кроки путіна, які повністю спростовують офіційні домовленості з Сі Цзіньпіном.Важливо, що Китай і особливо Сі Цзіньпін побачили справжнє обличчя кремлівського злочинця.Можливо цей крок путіна, підштовхне Сі Цзіньпіна до ще більш тісної співпраці з путіним, особливо у військово-технічному співробітництві. Путіну потрібна військова допомога, яку йому може надати лише Китай.Що буде з мирним планом Китаю тепер невідомо.Зараз світова увага буде прикута до Китаю, як він буде голосувати у Раді безпеки ООН , де цілий місяць буде головувати росія і яка буде намагатись спотворити міжнародну політику останнього року і відбілити свої брудні справи, що скоїв путін, розпочавши агресивну війну проти України.

І дуже важливо, яка буде реакція Сі Цзіньпіна на такий принизливий для нього крок, який вчинив путін.

Ця реакція багато в чому і визначить, чи є Сі Цзіньпін світовим лідером.