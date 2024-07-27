37 дронов к 37-летию: Порошенко поздравил мэра Борисполя, который воюет на фронте

Петр Порошенко в Донецкой области поздравил с днем рождения и подарил FPV-дроны мэру Борисполя от "Европейской Солидарности" Владимиру Борисенко, который воюет на фронте. Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская Солидарность".

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"Что можно подарить человеку, которому исполнилось 37 лет? А если это воин? Мы решили подарить Владимиру Борисенко 37 FPV-дронов. Ранее он был мэром Борисполя от "Европейской Солидарности". В своей должности имел отсрочку, у него четверо детей, но он понимал, что единственный путь защитить и свой город, и свою семью — это собственноручно перебить тех, кто посягает на украинскую землю", – отметил пятый Президент Украины.

"Горжусь, что более двух с половиной тысяч партийцев "Европейской Солидарности" пошли на фронт, и горжусь, что мэр-воин Владимир — один из них", – подчеркнул он.

"Друг, с праздником! Желаю видеть в мониторе больше взрывов во вражеских окопах", – отметил Порошенко.

"Сегодня мы празднуем мой день рожденья. Сегодня мне исполняется 37 лет, поэтому в честь дня рождения – тех же 37 FPV-дронов, которыми я активно последний год занимаюсь. И которые нам помогают очистить нашу мать Украину от оккупанта. Это лично мои дроны, которые я лично запущу. И я верю, что попаду в цель. И как минимум на 37 окупантов, и возможно еще какой-то техники станет меньше", – сказал Владимир Борисенко.

"Самая большая мечта отпраздновать следующий день рождения в нашей непобедимой матери Украине", – отметил он.

"В любом случае, я бы хотел остаться жить в моем родном городе Борисполе. Я не хочу никуда уезжать из Украины. Я хотел бы, чтобы здесь жили мои дети", – подчеркнул Борисенко.

Как известно, в сентябре 2023 года городской голова Борисполя Владимир Борисенко, избранный от "Европейской Солидарности", вступил в ряды ВСУ.

"Самое главное для нас сегодня – одержать победу. Эта борьба нуждается в действиях. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов стать на защиту Украины", – подчеркнул Борисенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко привез новую партию техники бригадам на Харьковское направление.