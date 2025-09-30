200 млрд грн из нецелевых расходов – на нужды ВСУ: Порошенко на фронте озвучил требования к бюджету на 2026 год

Петр Порошенко, который повез очередную партию помощи на восточное направление, сообщил, что "Европейская солидарность" подала поправки к проекту Государственного бюджета на 2026 год. По его словам, 200 млрд грн из нецелевых расходов надо направить на нужды ВСУ.

Видео дня

Свое обращение Порошенко обнародовал в соцсетях.

"Именно отсюда, с фронта, должно звучать наше обращение к власти. Сегодня крайний день, когда мы имеем возможность зарегистрировать наши правки к проекту Государственного бюджета. Фронт уже на Днепровщине, и на фронте очень трудно. Противник, российские орки значительно повысили эффективность атак. И жарко от Волчанска до Запорожья", – констатировал Порошенко.

"Мы как политическая сила, которая находится в оппозиции, должны были бы говорить об увеличении социальных расходов. Но нет в государстве сейчас другого приоритета, чем обеспечение Вооруженных сил – оружием, финансовыми выплатами, обеспечение реабилитации раненых, обеспечение боеприпасами. Мы в бюджете ничего этого не увидели", – отметил Петр Порошенко.

"Наши предложения заключаются в следующем. Резко увеличить поступления от "игорки", от "табачки", от алкоголя – это то, на чем власть греет руки. Прекращаем тратить деньги на взятки, всевозможные кэшбеки, дороги, финансирование дополнительных инвестиционных проектов. И все эти деньги, а это 200 миллиардов гривен, направляем на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины. Потому что не будут обеспечены Вооруженные силы – не будет существовать Украина", – сказал Порошенко. Он добавил, что такова и позиция военных.

"Деньги должны быть возвращены непосредственно на счета бригад. Мы должны увеличить процент НДФЛ, которые платят военные, который должен остаться у них на счетах", – подчеркнул лидер партии.

"Сегодня этот наш пакет поправок зарегистрирован. Мы, конечно, будем поддерживать и увеличение обеспечения наших учителей и врачей. Но первый приоритет – украинский воин. Сделаем подарок накануне Дня Защитников, накануне 1 октября, и поддержим предложения "Европейской солидарности", – призвал пятый президент.

Сегодня Петр Порошенко повез очередной груз помощи для 16 подразделений, которые воюют на восточном направлении. Военным закрыли запросы на 1500 FPV-дронов, в частности на оптоволоконные, дневные и ночные "Мавики".

Кроме этого, в бригады передали экскаваторы, контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа, передвижную авторемонтную мастерскую; стирально-душевые комплексы; грузовик DAF Layland с манипулятором; штурмовые и эвакуационные квадроциклы; комплексы РЭБ "Шатро" 5Д; детекторы дронов "Аспирин"; генераторы и зарядные станции, "Старлинки", компьютерную технику и другую электронику – в целом на сумму 1 млн 200 тыс. долларов.