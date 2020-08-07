В Затоке вспыхнул пожар на базе отдыха: была угроза взрыва. Видео

На популярном курорте в Одесской области Затоке в пятницу, 7 августа, произошел пожар на одной из баз отдыха.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", пожар разгорелся утром на базе отдыха "Голубой огонек". По словам очевидцев, были слышны взрывы, в эпицентре пожара находились газовые баллоны.

Отдыхающие пытались самостоятельно гасить огонь, но масштабы пожара не позволили это сделать. От огня трещал шифер на строениях. Пожар грозил перекинуться на базу "Шелковик".

В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области информацию подтвердили. Пожар был локализован.

"По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания сарая на территории базы отдыха "Голубой огонек" на площади 30 м 2 и рядом расположенного киоске на площади 15м 2",– сказано в сообщении.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Видео: "Одесса INFO"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Каховке Херсонской области 5 июля произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке. Сначала загорелась одна из квартир, а затем пламя перекинулось на шиферную крышу.