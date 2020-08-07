У Затоці спалахнула пожежа на базі відпочинку: була загроза вибуху. Відео

На популярному курорті в Затоці Одеської області в п'ятницю, 7 серпня, трапилася пожежа на одній із баз відпочинку.

Як повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO", пожежа розгорілася вранці на базі відпочинку "Блакитний вогник". За словами очевидців, були чутні вибухи, в епіцентрі пожежі були газові балони.

Відпочивальники намагалися самостійно гасити вогонь, але масштаби пожежі не дозволяли це зробити. Від вогню тріщав шифер на будівлях. Пожежа загрожувала перекинутися на базу "Шовковик".

У пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області інформацію підтвердили. Пожежу було локалізовано.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння сараю на території бази відпочинку “Голубий вогник” на площі 30 м 2 та поруч розташованого кіоску на площі 15м 2", – сказано у повідомленні.

Причина пожежі та збиток – встановлюються. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Відео: "Одеса INFO"

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