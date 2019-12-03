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4 грудня • оновлено в 01:47
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У центрі Одеси з'явилася нова пам'ятка з будівельного сміття. Фото

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Відомий одеський скульптор і художник Олександр Мілов відкрив в центрі Одеси своє нове творіння – 13-метрову фігуру з будівельного сміття.

Скульптуру під назвою "Агонь-Баба" встановили на розі вулиці Приморської і Газового провулка. Відповідні фотографії Мілов розмістив на своїй сторінці в Facebook.

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Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Facebook Олександра Мілова

Скульптура "Агонь-Баба" зібрана з сталевого сміття і важить 3 тони, в голові у скульптури встановлено пальник.

Мілов – учасник американського фестивалю Burning Man, на якому він прославився своєю скульптурою "Любов", і творець величезного ангела зі смартфоном на даху одеського заводу "Стальканат".

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Facebook Олександра Мілова

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Facebook Олександра Мілова

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Скульптура "Агонь-баба" в Одесі

Facebook Олександра Мілова

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в Одесі зворушливо прикрасили скульптури котів.

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Місце
Україна Одеса
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