У центрі Одеси з'явилася нова пам'ятка з будівельного сміття. Фото

Відомий одеський скульптор і художник Олександр Мілов відкрив в центрі Одеси своє нове творіння – 13-метрову фігуру з будівельного сміття.
Скульптуру під назвою "Агонь-Баба" встановили на розі вулиці Приморської і Газового провулка. Відповідні фотографії Мілов розмістив на своїй сторінці в Facebook.
Скульптура "Агонь-баба" в Одесі
Facebook Олександра Мілова
Скульптура "Агонь-Баба" зібрана з сталевого сміття і важить 3 тони, в голові у скульптури встановлено пальник.
Мілов – учасник американського фестивалю Burning Man, на якому він прославився своєю скульптурою "Любов", і творець величезного ангела зі смартфоном на даху одеського заводу "Стальканат".
Скульптура "Агонь-баба" в Одесі
Facebook Олександра Мілова
Скульптура "Агонь-баба" в Одесі
Facebook Олександра Мілова
Скульптура "Агонь-баба" в Одесі
Facebook Олександра Мілова
Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в Одесі зворушливо прикрасили скульптури котів.
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