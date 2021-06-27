В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross. Фото

В воскресенье, 27 июня, в порт Одессы зашел американский ракетный эсминец USS Ross DDG71. В 14:15 судно пришвартовалось на причале контейнерного терминала.

Как сообщает "Думская", корабль вошел в Черное море около 20:00 в субботу, 26 июня. На скорости в 20 узлов Ross примерно за 18 часов дошел до Одессы. Вскоре он примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze-2021.

Отмечается, что в последний раз эсминец прибывал в Украину в 2019 году. Максимальная скорость, которую может развивать корабль, составляет 32 узла.

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На вооружении у Ross стоит 127-мм артиллерийская установка Mark 45, две 25-мм пушки M242 Bushmaster и четыре пулемета Browning M2. На борту также предусмотрены два торпедных аппарата Mk.32 и два шестиствольных автомата Phalanx CIWS. Корабль может принимать вертолет "Sikorsky SH-60 Seahawk".

В учениях Sea Breeze в этом году примет участие рекордное количество стран. К ним привлекут около 3 тысяч человек личного состава, 30 кораблей, 30 самолетов, а также 18 водолазных и команд специального назначения.

Напомним, ранее USS Ross выдвинулся из военно-морской базы Суда-Бей в Средиземном море. Корабль, длина которого составляет 153 метра, оснащен 90 установками системы Aegis, способными запускать крылатые ракеты Tomahawk, RIM-66 SM-2 и RUM-139 ASROC.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня, в Одессу прибыли грузинские катера "Айленды", которые примут участие в учениях Sea Breeze-2021.