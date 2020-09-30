В Одесской области пронесся "пылевой дьявол". Видео

В Одесской области зафиксировали пылевой вихрь, который также называется "пылевым дьяволом".

Явление удалось заснять на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Думская" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что его зафиксировали в районе Тузловских лиманов.

Пылевые вихри возникают у поверхности земли днем в малооблачную обычно жаркую погоду или во время сильного перегрева земли.

Как правило ось вращения атмосферного явления бывает вертикальной или немного наклоненной к горизонту. Его высота составляет 10-20 метров, иногда десятки метров, а диаметр – от 1 до 5 метров. Длятся они от нескольких секунд до 1-2 минут.

(Видео – "Думская"/Velobessarabia)

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Киев и область накрыли пылевые бури. Они возникли из-за сильных порывов ветра, который переносил верхний слой почвы с полей на огромные расстояния.