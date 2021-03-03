В Одессе русскоязычные посетители написали жалобу на продавщицу магазина за ее "говяжий язык". Видео

Мирослав Семенюк Одесса 17:10, 3.03.2021 Обновлено: 17:53, 3.03.2021

В магазине одежды в Одессе случился скандал из-за украинского языка.

Как сообщает Telegram канал "Х... Одесса", в магазин на улице Ришельевской зашли мужчина и женщина и потребовали обслужить их на русском языке, однако продавец отказалась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тогда мужчина решил написать жалобу в книге жалоб и предложений. В это время женщина продолжала возмущаться.

"Это "говяжий язык". Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди", – сказала она.

Женщина также начала расспрашивать продавщицу, знает ли она историю Одессы.

В ответ работница магазина сказала, что посетительница может разговаривать на том языке, который ей удобен, и никто не заставляет ее говорить на украинском.

"А попробуйте меня заставить! Конечно, мы имеем право. Мы не понимаем, почему мы не имеем право в этом аспекте", – заявила клиентка.

После того, как мужчина закончил писать жалобу, они ушли из магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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