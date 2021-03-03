В Одесі російськомовні відвідувачі написали скаргу на продавчиню магазину через її "говяжий язык". Відео

У магазині одягу в Одесі виник скандал через українську мову.

Як повідомляє Telegram-канал "Х… Одесса", в магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік та жінка та почали вимагати обслужити їх російською мовою, однак продавчиня відмовилася (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг та пропозицій. У цей час жінка продовжувала обурюватися.

"Це "говяжий язык". Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди", – сказала вона.

Жінка також почала розпитувати продавчиню, чи знає вона історію Одеси.

У відповідь працівниця магазину сказала, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, яка їй зручна, і ніхто не змушує її говорити українською.

"А спробуйте мене змусити! Звісно, ми маємо право. Ми не розуміємо, чому ми не маємо права у цьому аспекті", – заявила клієнтка.

Після того, як чоловік закінчив писати скаргу, вони пішли з магазину.

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