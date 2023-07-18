В Одессе после ночной атаки РФ из дома достали обломок ракеты. Видео

В Одессе после ночной атаки "Калибрами" из частного дома достали обломок ракеты. Вследствие обстрела повреждены несколько частных домов, множественные ранения получил 74-летний мужчина.

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Видео изъятия обломка "Калибра" опубликовало "Суспільне Одеса". На опубликованных кадрах видно, как фрагмент ракеты достают через крышу (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Известно, что вследствие ракетной атаки на Одессу также были повреждены объекты портовой инфраструктуры, однако, как сообщила в эфире "Суспільне Спротив" спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, это не повлияет критически на работу порта.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. У него диагностировали перелом ребер, лопатки, повреждение глаза и ушибы мягких тканей.

"Оказана медицинская помощь согласно установленному диагнозу. Его состояние расценивается как состояние средней тяжести. После взятия дополнительных анализов и консультаций, будем готовить больного к выписке", – рассказал заместитель медицинского директора больницы Дмитрий Сидоренко.