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В Одессе после ночной атаки РФ из дома достали обломок ракеты. Видео

Анна Паскевич
Одесса
1 минута
1,6 т.
В Одессе после ночной атаки РФ из дома достали обломок ракеты. Видео

В Одессе после ночной атаки "Калибрами" из частного дома достали обломок ракеты. Вследствие обстрела повреждены несколько частных домов, множественные ранения получил 74-летний мужчина.

Видео дня

Видео изъятия обломка "Калибра" опубликовало "Суспільне Одеса". На опубликованных кадрах видно, как фрагмент ракеты достают через крышу (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В Одессе после ночной атаки РФ из дома достали обломок ракеты. Видео

Известно, что вследствие ракетной атаки на Одессу также были повреждены объекты портовой инфраструктуры, однако, как сообщила в эфире "Суспільне Спротив" спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, это не повлияет критически на работу порта.

В Одессе после ночной атаки РФ из дома достали обломок ракеты. Видео

Пострадавшего мужчину госпитализировали. У него диагностировали перелом ребер, лопатки, повреждение глаза и ушибы мягких тканей.

В Одессе после ночной атаки РФ из дома достали обломок ракеты. Видео

"Оказана медицинская помощь согласно установленному диагнозу. Его состояние расценивается как состояние средней тяжести. После взятия дополнительных анализов и консультаций, будем готовить больного к выписке", – рассказал заместитель медицинского директора больницы Дмитрий Сидоренко.