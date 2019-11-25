В Одессе на рынке попугая посадили на цепь. Видео

В Одессе на "Староконном" рынке продавец попугаев посадил одну из птиц на цепь. Такой поступок возмутил покупателей. Они вызвали полицию и написали заявление по факту жестокого обращения с животным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одесситка Валерия Сокроколат, которая опубликовала видео с прикованным к цепи попугаем. На нем видно, что птица пытается освободиться от цепи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пользователи в комментариях под постом возмущаются поступком продавца. "Девушка молодец, не прошла мимо", "Какая жестокая реклама попугая", "Кошмар! Надеюсь с попугаем все нормально!", "Квакер вообще на улице не может находиться в такую температуру. Что за садист там работает?!", - пишут люди.

В Одессе на рынке попугая посадили на цепь Валерия Сороколат/Facebook (скриншот)

В Одессе на рынке попугая посадили на цепь Валерия Сороколат/Facebook (скриншот)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за того, что в одной из вареничных "Катюша" в Киеве в качестве декора использовали живых кроликов. Животных заперли в тесных клетках и не обеспечили им надлежащий уход.

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