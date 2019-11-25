Все купе в тараканах! В сеть попало жуткое видео из поезда Харьков–Одесса

В купе пассажирского поезда "Укрзалізниці" сообщением "Харьков – Одесса" пассажиры зафиксировали нашествие тараканов.

Соответствующее видео появилось на странице паблика "Черный список Одесса" в Facebook. Как видно на ролике, насекомые бегают по полу, стенам, полкам и даже в постельном белье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы Коллаж

"Я бы там спать не смогла. И проводнику бы не дала покоя", "Может, они в гости едут? Не бежать же им из Харькова!", "Фу! Это самое противное видео, что я видела о поездах. Это дно", – пишут люди в комментариях под видео.

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы Черный список Одессы/Facebook

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы Черный список Одессы/Facebook

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы Черный список Одессы/Facebook

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы Черный список Одессы/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в общежитии №4 Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника (Ивано-Франковск) студенты живут в антисанитарных условиях - вместе с тараканами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!