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25 ноября • обновлено в 13:21
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Все купе в тараканах! В сеть попало жуткое видео из поезда Харьков–Одесса

1.2т
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В купе пассажирского поезда "Укрзалізниці" сообщением "ХарьковОдесса" пассажиры зафиксировали нашествие тараканов.

Соответствующее видео появилось на странице паблика "Черный список Одесса" в Facebook. Как видно на ролике, насекомые бегают по полу, стенам, полкам и даже в постельном белье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

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"Я бы там спать не смогла. И проводнику бы не дала покоя", "Может, они в гости едут? Не бежать же им из Харькова!", "Фу! Это самое противное видео, что я видела о поездах. Это дно", – пишут люди в комментариях под видео.

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Черный список Одессы/Facebook

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Черный список Одессы/Facebook

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Черный список Одессы/Facebook

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Поезд "Харьков – Одесса" атаковали тараканы

Черный список Одессы/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в общежитии №4 Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника (Ивано-Франковск) студенты живут в антисанитарных условиях - вместе с тараканами.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы поезд
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Нормальные зверюшки,что не понравилось?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Грибочки, тараканы, классная атмосфера в поезда)
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Це хиперлуп
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