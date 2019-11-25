Посадили на ланцюг: мережу розлютило відео знущання над твариною на ринку в Одесі

В Одесі на "Староконному" ринку продавець папуг посадив одного з птахів на ланцюг, що обурило покупців. Вони викликали поліцію і написали заяву за фактом жорстокого поводження з твариною.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила одеситка Валерія Сороколат, яка опублікувала відео з прикутим до ланцюга папугою. На ньому видно, що птах намагається звільнитися від оков (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Користувачі в коментарях під постом обурюються вчинком продавця. "Дівчина молодець, не пройшла повз", "Яка жорстока реклама папуги", "Кошмар! Сподіваюся з папугою все нормально!", "Квакер взагалі на вулиці не може перебувати за такої температури. Що за садист там працює?!", - пишуть люди.

В Одесі на ринку папугу посадили на ланцюг Валерія Сороколат / Facebook (скріншот)

В Одесі на ринку папугу посадили на ланцюг Валерія Сороколат / Facebook (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал через те, що в одній з вареничних "Катюша" в Києві в якості декору використовували живих кроликів. Тварин замкнули в тісних клітках і не забезпечили їм належний догляд.

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