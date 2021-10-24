В 'красной' Одессе наплевали на запреты и устроили массовое гуляние. Видео

В Одессе, которая с 18 октября вошла в "красную" зону из-за пика заболеваемости коронавирусом, молодежь продолжает устраивать массовые гуляния, игнорируя правила карантина. В сеть попали видео с развлечениями молодых людей в центре города.

Соответствующие кадры разлетелись соцсетями. В частности, Telegram канал "Одесса как она есть" обнародовал видео, снятое на улице Дерибасовской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что в одном месте собралось довольно много молодежи, однако все они без масок. А о соблюдении социальной дистанции вообще не идет. Они собрались вокруг уличных музыкантов, которые также игнорируют средства индивидуальной защиты. Молодые люди скачут, держась за руки, танцуют, обнимаясь, выкрикивают слова песен.

Видео дня

Отметим, что "красная" зона карантина означает, кроме прекращения работы ресторанов, кинотеатров, торговых центров и непродовольственных рынков, и запрет массового досуга. Однако, молодые люди, которые устроили на улице в центре города дискотеку, похоже, об этом даже не догадываются.

Вместе с тем согласно данным, обнародованным Минздравом, уровни госпитализаций в области и загруженности коек с кислородом зашкаливают.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Новжевникова рассказала, что в больницах и реанимации Одессы критически не хватает мест для больных коронавирусом. Не хватает и кислорода, в котором нуждаются все больше инфицированных.

Тяжелые больные ждут места в реанимации. Пациенты с критическими сатурации 75-78 остаются дома, поскольку в больницах все кровати заняты.

Волонтер подчеркнула, что практически все пациенты с коронавирусом – не вакцинированы, а иногда с купленными COVID-сертификатами.