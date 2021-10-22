Волонтер – о COVID-реалиях в Одессе: мест нет, койки заняты больными с купленными сертификатами

В больницах Одессы все больше пациентов с COVID-19 нуждаются в кислороде, но его порой не хватает. Как и самих мест в медучреждениях, поскольку местами койки "заняты больными с купленными сертификатами" о вакцинации.

Об этом заявила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Новжевникова в эфире "Свободы слова" Савика Шустера. Программа доступна в записи на канале Shuster online в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По сравнению с весной стало больше больных, нуждающихся в кислороде. Тяжелые больные ждут места в реанимациях. Пациенты с критическими сатурациями 75-78 – дома, поскольку в больницах все занято. Все пациенты медучреждений – невакцинированные, иногда с купленными COVID-сертификатами", – подчеркнула волонтер.

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Женщина знакома с ситуацией во многих медицинских учреждениях Одесщины и говорит, что там "сейчас беда, полная катастрофа". Она рассказала о специальном чате в одном из мессенджеров, где все больницы сверяют наличие койкомест. По ее словам, после 20:00 пятницы, 22 октября, сообщений о свободных койках в чат уже не поступало.

"Мест нет. И эта ситуация в Одесской области длится уже около трех недель. А самое печальное, что нет реанимационных мест: люди лежат в отделениях терапии, находятся в очереди – ждут, пока для них освободится койка в реанимации", – отметила волонтер.

Новжевникова выразила убеждение, что открытие новых отделений на ситуацию сильно не повлияет. Поскольку большинство тех, кого госпитализируют с COVID-19 в Одессе, – это люди, которые не получали прививок.

"Из 600 пациентов 12 вакцинированы, но из них двое – с липовыми COVID-сертификатам. Все 12-ть – старше 75 лет с большим букетом хронических заболеваний. И только один летальный случай – бабушка 82 лет, с ишемической болезнью сердца, тяжелым диабетом, инсулинозависимая. Остальные, даже дыша кислородом, вышли из этого состояния и успешно выписались. Вот такая у нас статистика", – подытожила Новжевникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Новжевникова отметила, что из-за COVID-катастрофы в Одессе умер пациент с инсультом, которого не смогли госпитализировать в медучреждение. Ранее она рассказала о других подобных случаях, которые отражают коронавирусные реалии в городе, что находится в "красной" зоне карантина.