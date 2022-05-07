У мэра города Рени на Одесчине прошли обыски: его подозревают в сепаратизме. Фото

У мэра города Рени на Одесщине 7 мая прошли обыски. Игоря Плехова подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщил сам Плехов. Он также опубликовал фотографию с сотрудниками правоохранительных органов, проводившими обыск.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я УКРАИНУ – я молчу, я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме, и снова обыск. Гадко как-то на душе", - написал на своей странице в Facebook мэр Рени .

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Подробности по поводу подозрений Плехова в сепаратизме пока не сообщается.

В комментариях под постом пользователи удивляются таким подозрениям в адрес Плехова - и называют его "настоящим патриотом" и "лучшим руководителем последних лет".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка СБУ задержала коллаборантов, помогавших оккупантам в Киевской области.

Также сообщалось, что в Бердянске коллаборанты начали захватывать квартиры сбежавших от оккупации горожан.