Суд арестовал имущество "короля контрабанды" из Одессы

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" из Одессы и подозревают в махинациях на таможне.

Как сообщили "Українські новини" c ссылкой на источники в правоохранительных органах арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили бизнесмена.

Решение принял ВАКС, однако, как пишет издание, оно еще не опубликовано.

Вадим Альперин LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

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