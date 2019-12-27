Суд арестовал имущество "короля контрабанды" из Одессы

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" из Одессы и подозревают в махинациях на таможне.
Как сообщили "Українські новини" c ссылкой на источники в правоохранительных органах арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили бизнесмена.
Решение принял ВАКС, однако, как пишет издание, оно еще не опубликовано.
Вадим Альперин
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". Самого Альперина поймать не удалось. В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, со всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $ 800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, но вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть саму схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление Зеленского ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Уже утром, 27 ноября, появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тупальскому и еще девяти людям.
2 декабря, Альперин, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.
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