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27 декабря • обновлено в 11:19
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/ Одесса

Суд арестовал имущество "короля контрабанды" из Одессы

1.1т
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Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" из Одессы и подозревают в махинациях на таможне.

Как сообщили "Українські новини" c ссылкой на источники в правоохранительных органах арест наложен, в частности, на недвижимость, банковские счета и автомобили бизнесмена.

Решение принял ВАКС, однако, как пишет издание, оно еще не опубликовано.

Вадим Альперин

Вадим Альперин

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Вадим Альперин
Место
Украина Одесса
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