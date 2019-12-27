Суд заарештував майно "короля контрабанди" з Одеси

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" з Одеси та підозрюють у махінаціях на митниці.

Як повідомили "Українські новини" c посиланням на джерела в правоохоронних органах арешт накладено, зокрема, на нерухомість, банківські рахунки та автомобілі бізнесмена.

Рішення прийняв ВАКС, однак, як пише видання, воно ще не опубліковано.

Вадим Альперін LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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