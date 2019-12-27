Суд заарештував майно "короля контрабанди" з Одеси

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" з Одеси та підозрюють у махінаціях на митниці.
Як повідомили "Українські новини" c посиланням на джерела в правоохоронних органах арешт накладено, зокрема, на нерухомість, банківські рахунки та автомобілі бізнесмена.
Рішення прийняв ВАКС, однак, як пише видання, воно ще не опубліковано.
Вадим Альперін
LIGA.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальська 26 листопада разом з майже десятком осіб затримали співробітники НАБУ по "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперина зловити не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом з чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З тих пір як Передерій зайняв посаду, з усіх вантажів Альперина перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою в дачі хабара співробітнику Національного антикорупційного бюро в розмірі $ 800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави в 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, але незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальська докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити саму схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперина.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Уже вранці, 27 листопада, з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальська і ще дев'яти людям.
2 грудня, Альперін, вніс 70 млн грн застави і вийшов з СІЗО.
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