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27 грудня • оновлено в 11:23
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Суд заарештував майно "короля контрабанди" з Одеси

1.2т
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Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" з Одеси та підозрюють у махінаціях на митниці.

Як повідомили "Українські новини" c посиланням на джерела в правоохоронних органах арешт накладено, зокрема, на нерухомість, банківські рахунки та автомобілі бізнесмена.

Рішення прийняв ВАКС, однак, як пише видання, воно ще не опубліковано.

Вадим Альперін

Вадим Альперін

LIGA.net

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна Одеса
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