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24 марта • обновлено в 12:48
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Известная шахматистка из Одессы заразилась коронавирусом

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Уроженка Одессы, 7-кратная чемпионка США по шахматам, гроссмейстер Ирина Круш заразилась коронавирусом COVID-19.

Шахматистка надеется, что ее история поможет кому-то выявить коронавирус на ранней стадии. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Fасebook.

Ирина Круш

Ирина Круш

wikipedia.org

"Ночью в субботу мне стало плохо. На следующий день температура поднялась до 37,6, я немного поспала и стало лучше. Но температура не падала. Я даже не слышала аромата кофе, хотя чашка стояла у меня перед носом. В воскресенье я достаточно хорошо себя чувствовала и даже вышла на прогулку. Но вечером в понедельник почувствовала тяжесть в дыхании. Надо было делать глубокие вдохи, чтобы получить достаточно воздуха. При этом не было симптомов лихорадки или кашля", – сообщила шахматистка.

"На следующий день у меня был урок по интернету. Я уже не могла нормально говорить и делала дополнительные паузы для того, чтобы вдохнуть воздуха. Я провела несколько дней в больнице, в основном, для наблюдения. Теперь я дома, пью таблетки. У меня нет симптомов, кроме тяжелого дыхания. Даже если я просто сижу на месте, то мне трудно дышать. Я решила рассказать о болезни, о её симптомах, чтобы люди знали, как она проявляется", – добавила Круш.

Гроссмейстер Ирина Круш

Гроссмейстер Ирина Круш

uk.wikipedia.org

Справка. Ирина Борисовна Круш (род. 24 декабря 1983 г. Одесса) — шахматистка, гроссмейстер. В шахматы начала профессионально играть в Одессе в пять лет. В 1994 году с семьёй переехала из Одессы в Бруклин. Уже в 1998 году Круш выиграла чемпионат США среди женщин, став самым юным победителем в истории турнира. Позже она становилась чемпионом страны в 2007, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах. В составе национальной женской сборной участница 6 Олимпиад (1998, 2002—2010).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Москве нашли мертвыми двух известных одесских шахматистов. Они погибли от веселящего газа.

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Тема
Коронавирус
Теги
новости Одессы шахмати
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