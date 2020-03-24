Головна Новини
24 березня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Спорт

Відома шахістка з Одеси захворіла на коронавірус

935
Читати матеріал російською

Уродженка Одеси, 7-разова чемпіонка США з шахів, гросмейстер Ірина Круш заразилася на коронавірус COVID-19.

Шахістка сподівається, що її історія допоможе комусь виявити коронавірус на ранній стадії. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Fасebook.

Ірина Круш

Ірина Круш

wikipedia.org

"Вночі в суботу мені стало погано. На наступний день температура піднялася до 37,6, я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом. У неділю я досить добре себе відчувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула тяжкість в диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки або кашлю", – повідомила шахістка.

"На наступний день у мене був урок по інтернету. Я вже не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Я провела кілька днів у лікарні, в основному, для спостереження. Тепер я вдома, п'ю таблетки. У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати. Я вирішила розповісти про хворобу, про її симптоми, щоб люди знали, як вона проявляється", – додала Круш.

Гросмейстер Ірина Круш

Гросмейстер Ірина Круш

uk.wikipedia.org

Довідка. Ірина Борисівна Круш (рід. 24 грудня 1983 р, Одеса). Шахістка, гросмейстер. В шахи почала професійно грати у п'ять років в Одесі. У 1994 році з сім'єю переїхала з Одеси в Бруклін. Уже в 1998 році Круш виграла чемпіонат США серед жінок, ставши наймолодшим переможцем в історії турніру. Пізніше вона ставала чемпіоном країни в 2007, 2010, 2012, 2013 і 2014 роках. У складі національної жіночої збірної була учасницею 6 Олімпіад (1998, 2002-2010).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Москві знайшли мертвими двох відомих одеських шахістів. Вони загинули від звеселяючого газу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
новини Одеси шахи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Спорт

Новини

Топпублікації

Топблоги