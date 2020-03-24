Відома шахістка з Одеси захворіла на коронавірус

Уродженка Одеси, 7-разова чемпіонка США з шахів, гросмейстер Ірина Круш заразилася на коронавірус COVID-19.

Шахістка сподівається, що її історія допоможе комусь виявити коронавірус на ранній стадії. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Fасebook.

Ірина Круш wikipedia.org

"Вночі в суботу мені стало погано. На наступний день температура піднялася до 37,6, я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом. У неділю я досить добре себе відчувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула тяжкість в диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки або кашлю", – повідомила шахістка.

"На наступний день у мене був урок по інтернету. Я вже не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Я провела кілька днів у лікарні, в основному, для спостереження. Тепер я вдома, п'ю таблетки. У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати. Я вирішила розповісти про хворобу, про її симптоми, щоб люди знали, як вона проявляється", – додала Круш.

Гросмейстер Ірина Круш uk.wikipedia.org

Довідка. Ірина Борисівна Круш (рід. 24 грудня 1983 р, Одеса). Шахістка, гросмейстер. В шахи почала професійно грати у п'ять років в Одесі. У 1994 році з сім'єю переїхала з Одеси в Бруклін. Уже в 1998 році Круш виграла чемпіонат США серед жінок, ставши наймолодшим переможцем в історії турніру. Пізніше вона ставала чемпіоном країни в 2007, 2010, 2012, 2013 і 2014 роках. У складі національної жіночої збірної була учасницею 6 Олімпіад (1998, 2002-2010).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Москві знайшли мертвими двох відомих одеських шахістів. Вони загинули від звеселяючого газу.

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