Известный шахматист из Одессы попал в "Миротворец" за любовь к России

Известный одесский гройсмейстер и международный мастер Станислав Богданович попал в базу "Миротворца".

Шахматист попал туда за то, что сыграл за Россию в интернет-матче против Украины на одной из популярных платформ, сообщает OBOZREVATEL.

Станислав Богданович wikipedia.org

Как написано на сайте "Миротворец", спортсмен внесён за "участие в пропагандистских антиукраинских акций России (стране-агрессоре)", за "манипулирование общественно значимой информацией", "за отрицание российской агрессии".

Сам Богданович объяснил матч за российскую команду тем, что, во-первых, ему заплатили за игру, а во-вторых, он сейчас находится на территории России.

"Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный приём. И третье: считаю, что таким образом я внёс свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу", — оправдывался оскандалившийся одесский шахматист.

Станислав Богданович внесен в "Миротворец"

Станислав Богданович сыграл за Россию против Украины Facebook Станислава Богдановича

Станислав Богданович рассказал, почему играл против Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жители Украины эффектно пристыдили боксера Ломаченко за видео со спецназом РФ.

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