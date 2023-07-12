Пытался запутать следы: в Одессе мужчина в женских одеждах украл $500 тысяч из квартиры. Фото и видео

В Одессе 36-летний киевлянин с криминальным прошлым переоделся в женщину и проник в жилище местного жителя. Злоумышленник похитил у одессита полмиллиона долларов США.

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Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области. Как установили правоохранительные, киевлянин совершил преступление по предварительному сговору с еще двумя неустановленными лицами.

Эти подельники злоумышленника предоставили ему информацию о наличии большой суммы денег в квартире одессита. А также помогали совершить преступление – следили за ситуацией вокруг, пока киевлянин проникал в квартиру.

Злоумышленник пошел "на дело" посреди дня. Чтобы остаться неузнаваемым и запутать следы, переоделся в женскую одежду. Спрятав лицо под шляпкой, он поднялся на 15-й этаж дома на Французском бульваре. Дверь открыл заранее подготовленным ключом.

У потерпевшего подозреваемый украл 500 тысяч долларов США. Задержан злоумышленник в Киеве, где он проживает.

Полицейские провели обыски в доме подозреваемого и других лиц, которые могут стать соучастниками преступления. В ходе обысков изъяли женские вещи, часть денег и другие важные для следствия доказательства.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Речь идет о тайном похищении чужого имущества, соединенном с проникновением в жилье, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах как исполнителем, который в соучастии с другими субъектами уголовного правонарушения совершил уголовное правонарушение в условиях военного положения.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 18 миллионов гривен.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.