В Одесі зареєстрували вже сімох кандидатів у мери. Перелік
В Одесі зареєстрували сімох кандидатів на посаду глави міста. Троє з них висунуті партіями, а четверо – самовисуванці.
Про це йдеться в постановах, опублікованих на сайті Одеського територіального виборчкому.
Повідомляється, що за пост мера Одеси боротимуться:
Олег Філімонов ( "Слуга народу");
Моріс Ібрагім (самовисування);
Михайло Кузаконь (самовисування);
Геннадій Труханов ("Довiряй справам");
Сергій Калинчук ("За майбутнє");
Станіслав Домбровський (самовисування);
Юрій Печерський (самовисування).
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Филимонову у разі його обрання мером Одеси. Також Філімонов назвав членів своєї команди.