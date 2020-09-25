В Одесі зареєстрували вже сімох кандидатів у мери. Перелік

В Одесі зареєстрували сімох кандидатів на посаду глави міста. Троє з них висунуті партіями, а четверо – самовисуванці.

Про це йдеться в постановах, опублікованих на сайті Одеського територіального виборчкому.

Повідомляється, що за пост мера Одеси боротимуться:

Олег Філімонов ( "Слуга народу");

Моріс Ібрагім (самовисування);

Михайло Кузаконь (самовисування);

Геннадій Труханов ("Довiряй справам");

Сергій Калинчук ("За майбутнє");

Станіслав Домбровський (самовисування);

Юрій Печерський (самовисування).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Филимонову у разі його обрання мером Одеси. Також Філімонов назвав членів своєї команди.