В Одесі викрили "сітку" підкупу виборців, затримано голову виборчкому. Фото та відео

В Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців, затримала главу виборчої комісії та місцевого жителя.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції ввечері в четвер, 15 жовтня. Зазначається, що голова комісії в 2015 році вже була засуджена за злочини, пов'язані з виборчим процесом.

"Під час слідчих дій вилучено майже 45 000 доларів США, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців. За один голос і голосування суто за певного кандидата на пост одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ – скрин із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата", – розповів глава Нацполіції Ігор Клименко.

Зловмисників спіймали "на гарячому", коли вони отримували гроші для подальшого підкупу виборців.

"Розслідується кримінальне провадження ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі", – зазначили в поліції.

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня в Одеській області Служба безпеки України викрила чиновника мерії Подольська на підкупі членів виборчої комісії на користь однієї з політичних сил.