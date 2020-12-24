В Одессе депутаты не разрешили официальные выступления на русском языке

На прошлой сессии Одесского горсовета депутаты отказались голосовать за право использования русского языка во время выступления.

С предложением внести изменения в регламент выступили представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", пишет PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Большинство депутатов от "Слуги народа", "Европейской Солидарности" и "Доверяй делам" проигнорировали поправку.

В четверг, 24 декабря, депутат от ОПЗЖ Виталий Саутенков предложил, чтобы коалиция сама придерживалась норм и вела работу только на украинском языке. Эту инициативу также не поддержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в сентябре русский язык лишили статуса регионального. Решение вынес Одесский окружной административный суд по иску заместителя прокурора области. Суд также отклонил ходатайство юридического департамента мэрии о том, что якобы иск был прямым вмешательством в функции горсовета.