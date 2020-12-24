В Одесі депутати не дозволили офіційні виступи російською мовою

На минулій сесії Одеської міськради депутати відмовилися голосувати за право використання російської мови під час виступу.

З пропозицією внести зміни до регламенту виступили представники "Опозиційної платформи – За життя", пише PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більшість депутатів від "Слуги народу", "Європейської Солідарності" і "Довіряй справам" проігнорували поправку.

У четвер, 24 грудня, депутат від ОПЗЖ Віталій Саутенко запропонував, щоб коаліція сама дотримувалася норм і вела роботу тільки українською мовою. Цю ініціативу також не підтримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі у вересні російську мову позбавили статусу регіональної. Рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд за позовом заступника прокурора області. Суд також відхилив клопотання юридичного департаменту мерії про те, що нібито позов був прямим втручанням у функції міськради.