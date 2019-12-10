"Сепарклуб закрыт": в Одессе устроили серьезные разборки из-за скандала с Моргенштерном. Фото и видео

В Одессе патриоты пришли в ночной клуб Palladium, где выступал рэппер из российской Уфы Моргенштерн.

Он позволил себе во время концерта назвать траур по погибшим в колледже Одессы "еб**ной показухой". Активисты, которые принесли с собой шины, написали на стенах, что "Сепарклуб закрыт", а потом побеседовали с владельцем заведения Валерием Твердовским.

В ходе общения он извинился перед патриотами и сказал, что не знал о скандальной репутации Моргенштерна и пообещал провести воспитательную беседу со своим арт-директором, который пригласил исполнителя. Об этом сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Патриоты потребовали от Твердовского помочь семьям погибших в одесском пожаре, назвав сумму в миллион долларов. Твердовский заявил, что для этого ему придется продать Palladium, но пообещал подумать над тем, как помочь. После этого все разошлись.

В Одессе активисты штурмовали клуб, где выступал российский рэппер odessa.online

В Одессе активисты штурмовали клуб, где выступал российский рэппер odessa.online

В Одессе активисты штурмовали клуб, где выступал российский рэппер odessa.online

В Одессе активисты штурмовали клуб, где выступал российский рэппер odessa.online

В Одессе активисты штурмовали клуб, где выступал российский рэппер odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сам Моргенштерн гневно отреагировал на визит активистов в ночной клуб, назвав их "еб*чими зверьми".

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