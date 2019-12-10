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10 грудня • оновлено в 12:07
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"Сепарклуб закрито": в Одесі влаштували серйозні розбірки через скандал із Моргенштерном. Фото й відео

1.9т
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В Одесі патріоти прийшли в нічний клуб Palladium, де виступав репер із російської Уфи Моргенштерн.

Він дозволив собі під час концерту назвати траур за загиблими в коледжі Одеси "є**ною показухою". Активісти, які принесли з собою шини, написали на стінах, що "Сепарклуб закрито", а потім поспілкувалися з власником закладу Валерієм Твердовським.

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В процесі спілкування він вибачився перед патріотами і сказав, що не знав про скандальну репутацію Моргенштерна і пообіцяв провести виховну бесіду зі своїм артдиректором, який запросив виконавця. Про це повідомляє "Думська" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Патріоти зажадали від Твердовського допомогти родинам загиблих у одеській пожежі, назвавши суму в мільйон доларів. Твердовський заявив, що для цього йому доведеться продати Palladium, але пообіцяв подумати над тим, як допомогти. Після цього всі розійшлися.

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

odessa.online

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

odessa.online

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

odessa.online

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

odessa.online

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

В Одесі активісти штурмували клуб, де виступав російський репер

odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL сам Моргенштерн гнівно відреагував на візит активістів в нічний клуб, назвавши їх "їб*чими звірьми".

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очередной кацaпский скот спровоцировал скандал! Давно пора скот с росеи держать в стойле!
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