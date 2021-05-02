Труханов ответил на предложение заменить русскоязычный гимн Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что менять гимн города, который исполнен на русском языке, не нужно. Таким образом он ответил на предложение языкового омбудсмена Тараса Креминя.

В комментарии "Стране" градоначальник сказал, что одесситов все устраивает и так.

"Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы", – подчеркнул мэр.

Труханов пояснил, что, если такой вопрос встанет, то рассматривать его будет городской совет.

"Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена вспомнил цитату Бабеля: "Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость", – сказал он.

Также мэр города отметил, что встречался с Креминем и во время беседы призвал того "отнестись к Одессе и одесситам с уважением".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил о необходимости заменить или откорректировать русскоязычный гимн Одессы, потому что он нарушает закон "О государственном языке".