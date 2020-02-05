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7 лютого • оновлено в 09:14
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Націоналісти в Одесі знесли меморіальну дошку соратнику Сталіна

2.3т
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Націоналісти з ВО "Свобода" 5 лютого демонтували в центрі Одеси меморіальну дошку радянському партійному діячеві Михайлу Калініну.

Дошка була встановлена на фасаді будівлі по вул. Гоголя, 5. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Одеської міської організації ВО "Свобода" Сергій Солтасюк (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну

Facebook Сергія Солтасюка

"Вул.Миколи Гоголя 5. Демонтовано пам'ятну дошку червоному "гвалтівнику неповнолітніх" – "таваріщу КАЛініну". Текст на дошці був явно "по-добкінськи": "Здєсь, в фєвралє 1922, виступіл с докладом о тєкущєм момєнтє М.І. Калінін", – написав націоналіст.

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"Тєкущій момент вєсь істьок", – з іронією зазначили в коментарях користувачі мережі.

Калінін і Сталін

Калінін і Сталін

nakanune.ru

Довідка: Михайло Калінін (1875 - 1946) з 1919 року і до смерті посідав вищі пости в Радянському Союзі, в тому числі був головою Президії Верховної Ради СРСР.

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну

Facebook Сергія Солтасюка

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну

Facebook Сергія Солтасюка

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні націоналісти в Одесі прибрали останнього Жукова.

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Тема
Декомунізація в Україні
Місце
Україна Одеса
Теги
Декомунізация погода новини Одеси
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
А ще потрібно знести пусті голови цим єбанатам що ці пам'ятники червоним вбивця захищає. Слава нації- смерть ворогам.
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hunt andres
hunt andres
КАРПАТСЬКИЙ Вовк, Какой нации? Пе*рилам галичанским?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
выбл*дки-потомки полицаев мстят за испытанный ими страх.
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Pollak John
Pollak John
если человек против коммуняцких идолов , то он уже националист ?)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Pollak John, він за здоровий глузд.
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