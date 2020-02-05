Націоналісти в Одесі знесли меморіальну дошку соратнику Сталіна

Націоналісти з ВО "Свобода" 5 лютого демонтували в центрі Одеси меморіальну дошку радянському партійному діячеві Михайлу Калініну.

Дошка була встановлена на фасаді будівлі по вул. Гоголя, 5. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Одеської міської організації ВО "Свобода" Сергій Солтасюк (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну Facebook Сергія Солтасюка

"Вул.Миколи Гоголя 5. Демонтовано пам'ятну дошку червоному "гвалтівнику неповнолітніх" – "таваріщу КАЛініну". Текст на дошці був явно "по-добкінськи": "Здєсь, в фєвралє 1922, виступіл с докладом о тєкущєм момєнтє М.І. Калінін", – написав націоналіст.

"Тєкущій момент вєсь істьок", – з іронією зазначили в коментарях користувачі мережі.

Калінін і Сталін nakanune.ru

Довідка: Михайло Калінін (1875 - 1946) з 1919 року і до смерті посідав вищі пости в Радянському Союзі, в тому числі був головою Президії Верховної Ради СРСР.

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну Facebook Сергія Солтасюка

В Одесі знесли меморіальну дошку Калініну Facebook Сергія Солтасюка

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні націоналісти в Одесі прибрали останнього Жукова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!