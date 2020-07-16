Экс-жена Грановского обвинила его в похищении детей и пообещала разоблачить аферы бизнесмена

Бывшая жена одесского бизнесмена Александра Грановского Леа Домини (Елена) рассказала, что ее бывший муж отобрал пятерых детей и обвинил ее в присвоении 20 млн долларов.

В своих соцсетях женщина жаловалась, что у нее нет возможности общаться с бывшим мужем, пишет "Таблоїд".

По ее словам, Грановский еще в августе 2015 года с вооруженными людьми якобы ворвался на виллу в Турции и забрал детей. На то время самой младшей дочке было полгода о роду. С тех пор своих детей она не видела.

Женщина утверждала, что она вместе с адвокатами и зарубежными СМИ подготовила целую кампанию, чтобы разоблачить все преступные схемы и аферы Грановского и его бизнес-партнеров.

Леа Домини (Елена) Instagram\Леа Домини

"Я вышла замуж за простого парня. Не любила, но он говорил: ничего, моей любви хватит на двоих. Никто тогда не задумывался о любви. Все было хорошо. Мы жили, я рожала детей. Одного ребенка, второго, занималась, закончила один институт, второй, третий. Этого мужчину зовут Александр Грановский. Сегодня его знают во всем мире, потому что его разыскивает Интерпол", – рассказала Леа.

С ее слов, Грановский пытается "повесить" на нее деньги, которые бывший муж одолжил вместе со своим бизнес-партнером Борисом Кауфманом.

"Что достало сегодня? Сплетни о том, что я якобы людей кинула на 20 млн долларов. Грановский, у тебя когда-то с Кауфманом были такие деньги? Количество кредитов, которые у них есть, – 40 млн долларов… Заплатили, взяли кредит, обещали государству, что построят полосу (для Одесского аэропорта – Ред.), и хотели взять опять у государства деньги. Мошенник на мошеннике, аферистическая схема на аферистической схеме", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле арестовали партнера Александра Грановского, который обвиняется в финансовых махинациях