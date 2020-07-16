Ексдружина Грановського звинуватила його у викраденні дітей та пообіцяла викрити афери бізнесмена

Колишня дружина одеського бізнесмена Олександра Грановського Леа Доміні (Олена) розповіла, що її колишній чоловік відібрав п'ятьох дітей та звинуватив її у привласненні 20 млн доларів.

У своїх соцмережах жінка скаржилася, що у неї немає можливості спілкуватися з колишнім чоловіком, пише "Таблоїд".

За її словами, Грановський ще в серпні 2015 року з озброєними людьми нібито увірвався на віллу в Туреччині і забрав дітей. На той час наймолодшій доньці було півроку про роду. З тих пір своїх дітей вона не бачила.

Жінка стверджувала, що вона разом з адвокатами і зарубіжними ЗМІ підготувала цілу кампанію, щоб викрити всі злочинні схеми та афери Грановського та його бізнес-партнерів.

Леа Доміні (Олена) Instagram \ Леа Доміні

"Я вийшла заміж за середньго хлопця. Не кохала, але він говорив: нічого, мого кохання вистачить на двох. Ніхто тоді не замислювався про кохання. Все було добре. Ми жили, я народжувала дітей. Одну дитину, другу, займалася, закінчила один інститут, другий, третій. Цього чоловіка звати Олександр Грановський. Сьогодні його знають у всьому світі, тому що його розшукує Інтерпол", – розповіла Леа.

З її слів, Грановський намагається "повісити" на неї гроші, які колишній чоловік позичив разом зі своїм бізнес-партнером Борисом Кауфманом.

"Що дістало сьогодні? Плітки про те, що я нібито людей кинула на 20 млн доларів. Грановський, у тебе колись з Кауфманом були такі гроші? Кількість кредитів, які у них є, – 40 млн доларів ... Заплатили, взяли кредит, обіцяли державі, що побудують смугу (для Одеського аеропорту – Ред.), і хотіли взяти знову у держави гроші. Шахрай на шахраї, афера на афері", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі заарештували партнера Олександра Грановського, який звинувачується у фінансових махінаціях