Под Одессой внедорожник разорвало от столкновения с грузовиком: погиб чиновник автодора. Фото 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Одесса
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Под Одессой внедорожник разорвало от столкновения с грузовиком: погиб чиновник автодора. Фото 18+

Под Одессой на трассе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. В результате погиб водитель первого авто.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Одесской области. ДТП произошло 19 июля возле села Бурдовка Раздельнянского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ДТП погиб водитель внедорожника.

Правоохранители подчеркнули, что водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобиль.

Левую переднюю сторону Toyota от удара разорвало.

Водитель Land Cruiser скончался на месте.

По данным dtp.kiev.ua, погибшему было 50 лет и он чиновник автодора. Однако какого именно, не уточняется.

Под Одессой внедорожник столкнулся с грузовиком.

"Водитель, выполняя опережение попутного транспорта, на полном ходу врезался в зерновоз, который пытался развернуться в сторону Одессы. У Toyota Land Cruiser разорвало всю левую переднюю сторону, водитель погиб мгновенно. У зерновоза поцарапана правая задняя сторона", – сказано в сообщении.

Последствия ДТП под Одессой.
Внедорожник столкнулся с зерновозом.
В ДТП под Одессой погиб 50-летний мужчина.
ДТП произошло в районе села Бурдовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 19 июля стрела автокрана протаранила пассажирский микроавтобус. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры – травмы получили трое человек.

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