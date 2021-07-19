Под Одессой внедорожник разорвало от столкновения с грузовиком: погиб чиновник автодора. Фото 18+

Под Одессой на трассе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и зерновоз DAF. В результате погиб водитель первого авто.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Одесской области. ДТП произошло 19 июля возле села Бурдовка Раздельнянского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители подчеркнули, что водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в грузовик, который остановился на разделительной полосе, чтобы пропустить автомобиль.

Водитель Land Cruiser скончался на месте.

По данным dtp.kiev.ua, погибшему было 50 лет и он чиновник автодора. Однако какого именно, не уточняется.

"Водитель, выполняя опережение попутного транспорта, на полном ходу врезался в зерновоз, который пытался развернуться в сторону Одессы. У Toyota Land Cruiser разорвало всю левую переднюю сторону, водитель погиб мгновенно. У зерновоза поцарапана правая задняя сторона", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 19 июля стрела автокрана протаранила пассажирский микроавтобус. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры – травмы получили трое человек.