На Одесщине в небе заметили удивительное явление. Фото

В Черноморске Одесской области в ночь на 19 января местные жители наблюдали удивительное атмосферное явление – световые (солнечные) столбы.

Как сообщает опубликовал Телеграм-канал Chornomorsk, это природное явление можно наблюдать при очень низких температурах.

"Данный̆ оптический̆ эффект возникает, когда свет от наземных источников (например, фонарей) отражается на ледяных кристаллах, находящихся в воздухе", – отмечено в сообщении.

Отметим, что ранее такие же световые столбы наблюдались в небе над Запорожьем.

Как сообщал OBOZREVATEL: